العثور على جثة بائع قرب سوق الجمعة في الإسماعيلية

عثر أهالي منطقة سوق الجمعة على جثةشاب في نهاية الثلاثينيات من العمر ملقاة قرب مقابر الشهداء، وقال شهود عيان إن أحد الأهالي أبلغ بالعثور علي جثة بها طعنة نافذة وغارق في دمائه داخل المقابر، فيما انتقل ضباط البحث الجنائي لمعاينة الجثمان.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان بالعثور علي جثة شاب داخل المقابر مصاب بطعنة نافذة يعتقد أنها السبب في وفاته.

ونقلت سيارة إسعاف الجثمان لمشرحة القصاصين، فيما بدأ ضباط البحث الجنائي فحص الواقعة لمعرفة المتسبب في الجريمة، وكشف شهود عيان أن المجني عليه كان يرتبط بعلاقات مع بعض المقيمين بمنطقة الفردوس ومقابر الشهداء وتم ملاحظته قبل وقوع الحادث بساعات مع أحد الأشخاص من المقيمين بمنطقة سوق الجمعة.

وأكدوا أن الشاب يعمل بائعا للخضروات ومقيم بمنطقة قرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وجاري استدعاء أسرته لمناقشتهم حول علاقاته.

يذكر أن وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية تمكنت قبل عدة أيام من فك لغز إطلاق النار علي سيدة في شارع الثلاثيني أكبر شوراع الإسماعيلية، وتوصلت تحريات المباحث الجنائية أن خلافا بين السيدة وزوجها دفعه إلي الاتصال بها ولقائها في الشارع وإطلاق النار عليها من فرد خرطوش محلي الصنع نقلت علي أثره إلي مستشفي جامعة قناة السويس في حالة صعبة.

وسلم المتهم نفسه بعد ساعات من ارتكاب الواقعة والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.