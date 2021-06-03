تحرك عاجل من الأطباء بعد حبس 15 طبيبا في واقعة الطفلة «تسبيح»

تحركات جديدة لنقابة الأطباء، بعد صدور حكم بالحبس والغرامة على 15 طبيبا من أطباء بمستشفى قنا العام، عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة تسبيح مدى الحياة، حيث تقدمت نقابة الأطباء بالطعن على الحكم، كما طالبت بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية بصورة عاجلة من البرلمان، مؤكدين أن هناك فارق بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبية.

حالة الطفلة تسبيح

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن هناك فارق ما بين الاهمال الطبي، والمضاعفات الطبية التي يمكن ان تحدث حال خطا طبي او لطبيعة الحالة نفسها، مشيرا إلى ان النقابة. تطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية، الذي يمنع حبس الطبيب نتيجة للمضاعفات الطبية التي يمكن أن تحدث للحالة.

وأضاف خيري في تصريحات خاصة لـ الوطن: "إن النقابة وجهت الشؤون القانونية بالطعن الحكم وإعداد مذكرة قانونية لذلك والتضامن مع الاطباء".

أمين صندوق الأطباء: الطفلة دخلت الحضّانة على اكسجين

وشرح الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، حاله الطفلة محل الواقعة، مؤكدا أنها مولوده في الأسبوع ٣٧ اي قبل انتهاء الشهر السادس ووزنها ٩٠٠ جرام والطبيعي من ٣ إلى ٣ ونصف كليو عند الولادة، موضحا أنه مع هذا العمر الرحمي غير المكتمل كثير من الاعضاء من الوارد ان تكون غير مكتمله، مضيفا: "دخلت الحضانه علي اكسجين انفي وفصلت منه بعد ٥ أيام علي حساب معلومات المستشفي".

وتابع: "الضرر الواقع علي الشبكيه من الوارد ان يكون منذ الولاده طبعا كلنا نتمني لها الشفاء لان الطبيب اكثر الناس حزنا مع حدوث المضاعفات واكثر فرحا مع خروج حاله من الحضانه متعافيه".

قانون المسئولية الطبية

وأعلن أن النقابه تقدمت قانون المسولية الطبية للبرلمان منذ ثلاث اعوام مما يضمن تحقيق عادل من لجنه فنييه وتحديد تدهور في الحاله اذا كان نتيجه مضاعفات طبيه وارده او خطا طبي غير متعمد وهنا العقوبه مدنيه غرامه ماليه مثل كل دول العالم لا سجن الاطباء حتي نستطيع أن نعمل دون خوف أو تردد او يهاجر الاطباء هذا القانون في مصلحه الطبيب والمريض معا.