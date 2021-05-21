بالأسماء.. 12 عضوا يرحلون عن مجلس نقابة الأطباء أكتوبر المقبل

يعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعا اليوم، بمقر النقابة بدار الحكمة، لبحث عدد من الملفات الهامة المعروضة على مائدة المجلس والمؤجلة بسبب عدم انعقاد المجلس في شهر رمضان الماضي، من بينها أزمة تخصصات أطباء التكليف دفعة مارس 2021.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن من بين الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، تحديد موعد وإجراءات فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي من المفترض إجراؤها في أكتوبر المقبل لانتهاء مدة نصف أعضاء مجلس النقابة بما يعادل 12 عضوا.

أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء

ومن المقرر أن يختار المجلس أعضاء اللجنة العليا التي ستشرف على إجراء الانتخابات المقبلة، ورجحت المصادر أن تتولى رئاسة اللجنة الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة وعضو مجلس الشيوخ والتي ستنتهي مدتها القانونية ضمن الخارجين من المجلس في انتخابات أكتوبر المقبل، ولا تعتزم الترشح للانتخابات مرة أخرى.

بالأسماء.. الخارجون من مجلس نقابة الأطباء

وتشمل قائمة الخارجين من المجلس لانقضاء مدتهم القانونية، كلا من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتورة نجوى الشافعي عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور محمد سلامة عن قطاع وسط الدلتا، والدكتور كريم مصباح عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور عمرو فاروق عن جنوب الصعيد، والدكتور أحمد فتحي عن القاهرة، والدكتور طارق ملوخية عن قطاع غرب الدلتا، كما ستنتهي مدة كل من الدكتور محمد عبدالحميد والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محمد عبدالناصر، والدكتور محسن عزام، والدكتور جورج عبدالفادي.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الأطباء

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتفق المجلس على مواعيد فتح باب الترشح والمقترح أن يكون في آخر 10 أيام من شهر يونيه المقبل، على أن يتم عقد الانتخابات في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيبحث إمكانية عقد الانتخابات داخل سرادق بخلاف مقارات النقابة، وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.