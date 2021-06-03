الجيزاوي يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التجارة

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، اليوم الخميس، رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد الكلية والدكتور سامى غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومصطفى أبو الدهب مدير عام الكلية.

واطمئن «الجيزاوي»، خلال جولته على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة ما شاهده خلال جولته فى الكلية من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال «الجيزاوي»، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز اللجان وقاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 ألف طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 17 كلية ومعهد بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى راشد العبادي، عميد كلية التجارة، أن الكلية اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال فترة إمتحانات الفصل الدراسى الثانى وفى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة وان كلية التجارة تعد من الكليات ذات الأعداد الكثيفة.

وأضاف العبادي أن طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 4300 يؤدون الامتحانات في الفترة الصباحية والمسائية ، بالإضافة الى طلاب شعبة اللغة الإنجليزية ، مشيرا الى انه يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد دخول الطلاب