تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة بنها بلقاح كورونا

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المشاركين في اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانعقاد الامتحانات.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية.

وقال «الجيزاوي»، إنه سيتم تطعيم كليات القطاع الطبي «الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض والعلاج الطبيعي والطب البيطري»، مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي ، بينما يتم تطعيم باقى كليات الجامعة في مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية.

وأكد أن التطعيم يتم تحت إشراف طبى والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى الحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب.

يذكر أنه تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم اعضاء هيئة التدريس والاداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية.

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بالمعهد الفنى للتمريض

في سياق آخر، تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اليوم سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعهد الفنى للتمريض رافقه خلالها الدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

واكد الدكتور تامر سمير حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.