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مجلس جامعة بنها يعفي الطلاب الفلسطنين من المصروفات الدراسية

كتب:

حسن صالح
03:19 م | الأربعاء 26 مايو 2021
جانب من المجلس

جانب من المجلس

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعرب مجلس الجامعة، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي  والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة لدورهم تجاه القضية الفلسطينية، مؤكّدا على الدور التاريخي والوطني للشعب المصري في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من المصروفات الجامعية للفصل الدراسي الثاني.

وهنأ أماني عبدالرحمن عميد كلية الطب البيطري علي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بتعيينها عميدا للكلية متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد، كما وجه الشكر للدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية خلال فترة عمادته.

كما قدم القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة لأمين عام الجامعة شيرين شوقي لصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعيينها أمينا عاما للجامعة، موجها الشكر لأمين الجامعة المساعد للشئون المالية أيمن بيومى على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله قائما بأعمال أمين الجامعة.

فى سياق متصل، استعرض القائم بأعمال رئيس الجامعة استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي مع تأكيد المتابعة المستمرة ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الإمتحان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي والإدارات الطبية بالكليات للتعامل مع أى حالات طارئة.

كما وجه بتنظيم حملات توعية للطلاب بإنجازات الدولة والمشروعات القومية من خلال تنظيم ندوات ولقاءات ورحلات طلابية بعد الامتحانات إلى المشروعات القومية التي يتمّ إنشاؤها في مختلف المجالات.

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