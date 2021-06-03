ادعت وفاته بكورونا.. مقتل عامل على يد زوجته أثناء مشاجرة بينهما بالمنيا

كشفت أجهزة الأمن في المنيا، ضلوع ربة منزل في قتل زوجها العامل خلال مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة بمركز ملوي، بعدما أدعت وفاته متآثرا بإصابته بفيروس كورونا، لطمس الجريمة وإخفائها بالإتفاق مع الأبناء، غير أن معاينة مفتش الصحة كشفت أن الوفاة ليست بسبب فيروس كورونا، حيث تبين وجود أثار تفيد أنه مات مخنوقا ويشتبه في وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام يفيد بوصول «ح.ج.م»، 55 عامًا، عامل ومقيم بعزبة تابعة لمركز ملوي جثة هامدة، وأن أسرته ادعوا إصابته بفيروس كورونا المستجد في محاولة منهم لطمس حقيقة ما حدث بينما كشف الفحص الظاهري للجثة بمعرفة مفتش صحة ملوي وجود أعراض خنق وزرقة بالوجه الأمر الذي يشير إلي وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

بتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، تم استجواب زوجة وأبناء الزوج المجني عليه حيث أنكروا السبب الحقيقي للوفاة مدعين أن إصابته بفيروس كورونا وراء وفاته، ثم اعترفت الزوجة تفصيليا بخنق المجني عليه لوجود خلافات أسرية بينهما، وحدثت بينهما تبادل بالألفاظ العتابية واحتد النقاش بينهم وسرعان ما أنقلب إلي تشابك بالأيدي مما أدي إلي إرتكابهم الجريمة، التي تحرر عنها المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة العامل للوقوف علي أسباب الوفاة، كما قررت حبس الزوجة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.