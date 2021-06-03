وفد من 51 دولة في زيارة لمجلس النواب ضمن «منحة ناصر»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعتز بأداء منحة «ناصر» التي تقوم تنفيذها، خاصة أن قيمة المشروع تستمد القوة من اسم الزعيم جمال عبد الناصر، والرعاية والدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا «نلقى كل الدعم من القيادة السياسية التي تعتبر محركًا أساسيًا للعمل طوال الوقت بأقصى جهد على أرض الواقع».

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة (الدفعة الثانية)، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، اليوم لمقر مجلس النواب.

وحرص الوفد على القيام بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التي رصدت ما يدور تحت قبة المجلس، وكيف كان النواب يناقشون الموضوعات والقضايا، وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن الوفد الشبابي الذي زار مقر مجلس النواب اليوم يمثل 51 جنسية من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيني، لرؤية إرث كبير منذ عام 1866 ومتحف مجلس النواب الذي يعد شاهدا على الحياة النيابية، وما تتمتع به الدولة المصرية، وفى نفس الوقت يمثل المتحف نافذة على العالم، إضافة لملف حقوق الإنسان الذى تهتم به الدولة المصرية، والتي تعطى كل الجهد لاستثمار طاقات الشباب المصرى، ومن هنا تأتي فلسفة التلاقى بين الشباب المصرى وشباب القارات الثلاثة لتوطين وتدعيم هذا الدور.

وقال وزير الشباب «اليوم نفتتح بطولة العالم للجمباز أول مرة تقام فى إفريقيا، وسبق استقبال أول بطولة في العالم بطولة العالم لكرة اليد، التي منحت العالم الدفعة القوية لإقامة البطولات فى ظل الظروف الراهنة بعد نجاح التجربة المصرية فى هذا الصدد».