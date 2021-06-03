هل الفطر الأسود موجود في مصر بشكل خارج عن المألوف؟.. «تاج الدين» يجيب

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على سؤال الإعلامي شريف عامر: «هل الفطر الأسود موجود في مصر بشكل خارج عن المألوف؟»، قائلا: قطعيا لا.

وأكد «تاج الدين» أن الوضع في مصر ليس خارجا عن المألوف، حيث نتحدث منذ سنة ونصف عن الفيروسات، والأخيرة تُعد نوعا من الجراثيم التي تُسبب أمراض الانفلونزا وكورونا وغيرها.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن هناك بكتيريا تُصيب الجسم والجهاز التنفسي وأجزاء أخرى من الجسم، وأيضا فطريات، وهي ناتجة عن الالتهابات وتكون موجودة بسبب الأمراض الجرثومية التي تُصيب الإنسان: «عندنا في مصر فيروسات وبكتريا وفطريات، الفطريات موجودة منذ زمن بعيد».

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا ينسى أن جامعة عين شمس كونت فريق بحثي قوي جدًا لرصد الفطريات: «قعدنا نشتغل على الفطريات اللي في مصر، ولفينا حته حته في مصر، وحتى شوفنا فطريات موجودة في موميوات قدماء المصريين، وعملنا كتاب كبير جدًا عن تلك الفطريات، لما الواحد بياخد مضاد حيوي لما يُصاب بالبرد بيظهر على لسانه فطر لونه أبيض».

وتابع مستشار الرئيس: «بعض الرياضيين نتيجة أنهم بيجروا كتير ويلعبوا ممكن يحصل عليهم فطريات في أصابع القدم يُطلق عليها القدم الرياضي، بتظهر بين الصوابع ويتم معالجتها، كثيرًا من مرضى السكر يحدث لهم التهابات فطرية، ودي أحد المسببات للأمراض، الفطريات أنواعها كثيرة جدا، ما يُسمى بالفطر الأسود هو معروف وموجود في كل بلاد العالم، واحنا عندنا موجود».

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الفطر الأسود من حسن الحظ لا ينتقل من إنسان لآخر، لكن قد يأتي للأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة نتيجة أخذ أدوية تُثبط المناعة أو تقللها، أو الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام السكر في الجسم.

ونوه «تاج الدين» إلى أن علاقة هذا الفطر بمرض كورونا برزت عندما انتشر المرض بشدة في الهند، والأخيرة من أكثر بلاد العالم بها سكر، بل تُسمى عاصمة مرضى السكر في العالم.

وواصل: «عدد سكان الهند ضخم جدا وعندهم سكر، بجانب إن فيه أدوية لكورونا تعمل على نقص المناعة، وهذا ما يجعل الفطر الأسود منتشر بكثرة هناك، عدد الحالات الموجودة في مصر المصابة بالفطر الأسود ما زالت قليلة، والأدوية متوفرة ولكن الفطر الأسود ليس مرتبط ارتباطًا وثيقا بكورونا».