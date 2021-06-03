أعلنت وزارة الصحة والسكان رابط التسجيل للقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، لمساعدة المواطنين لحجز اللقاح من هذا الرابط، كما ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التسجيل لحجز لقاح كورونا، مؤكدة أنّ لقاحات كورونا في مصر فعالة وآمنة، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح، حيث أوضحت أنّها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم أو حكة وعرق، ولا تستدعى الذهاب إلى الطبيب.

رابط التسجيل للقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية

وعن فعالية اللقاحات، أوضحت الوزارة في منشور توعوى لها، أنّ فعالية اللقاحات الموجودة في مصر تصل لأكثر من 86% وهو اللقاح الصيني، حيث يحمي من خطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا، ويفصل بين جرعتيه الأولى والثانية 21 يوما، وعن لقاح أسترازينيكا، أوضحت أنّ فعاليته تصل إلى 79%، ويعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، ويجعلها بسيطة، بدلا من أن تكون خطيرة أو حادة، ويفصل بين جرعتيه 3 أشهر.

رفع درجة الاستعداد للقصوى

وحذّرت الوزارة أي جهة تروّج لتطعيم المواطنين، مؤكدة أنّها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين، وطمأنت المواطنين بشأن لقاح كورونا، كما تستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 668 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.