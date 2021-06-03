وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن حجز لقاح كورونا، حيث ذكرت الوزارة في بيان رسمي عنها، أنّ التسجيل لحجز لقاح كورونا يكون عن طريق موقع وزارة الصحة والسكان المصرية للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، حيث يمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط، وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين، وأنّها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لنفسها على أنّها مختصة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

موقع وزارة الصحة والسكان المصرية للتطعيم بلقاح فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّه ستنتج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا «سينوفاك» بعد تصنيعه في مصر بنهاية يونيو الحالي، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية، موضحة أنّ فعالية اللقاح تصل إلى 91%، وأنّه على درجة كبيرة من الفعالية والأمان، و«لا داعٍ للقلق أو التوتر والأعراض الجانبية لا تحتاج إلى طبيب وتزول من تلقاء نفسها، وتتمثل فى ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع أو احمرار موضع التطعيم».

فعالية لقاح كورونا

وتابعت الوزارة أنّ كل المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا لم يرد للوزارة أى شكوي من ظهور أي أعراض غريبة عليهم، ودعت الوزارة المواطنين للإسراع في التسجيل على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة إن كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة لمناشدة الوزارة المواطنين عدم الذهاب للمستشفيات.