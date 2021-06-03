أزهر القليوبية يعلن قائمة أوائل الشهادة الإبتدائية 2021

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 ، اليوم، وضمت القائمة أوائل المعاهد للمبصرين والمكفوفين.

تضمنت قائمة الأوائل للشهادة الإبتدائية للتعليم الأزهري حيث تم تقسيمها إلى أوائل المبصرين وحصل 5 منهم على مجموع 100% وهم «رحمة كمال محمد حسين معهد ميت الحوفيين، محمد احمد محمد، معهد بنها النموذجي ونادين وائل عبد السميع عبد المؤمن برشوم بطوخ وأحمد سامح محمد حسبن خليل طنان وتسنيم راشد جودة راشد من معهد المنيرة الابتدائي ٢ بالقناطر الخيرية».

وجاء باقي الترتيب في المركز السادس «فاطمة محمد علي الدين حسين بمجموع 99,82%ويليها يوسف ياسر عبد المعطي بمجموع 99,82% وخالد عفيفي السيد بمجموع 99,82% وعبد الله إبراهبم جودة وسليمان جمال احمد عبد التواب بنفس المجموع» .

وتضمن كشف الاوائل، مكفوفي البصر «مصطفي أحمد مصطفى، المركز الأول لمجموع 100% بمعهد أسنيت كفر شكر، عبد الله جميل محمد جمال بمجموع 100% شبين القناطر، وجنا ابو زيد عبد العزيز بمجموع 100% كفر شكر».

وجاء في الترتيب الرابع لمكفوفي البصر «مصطفي فتحي مصطفي بمجموع98,22%، ويليه في المركز الخامس محمود أسعد كامل بمجموع 94,11%، وفي المركز السادس أية إكرامي محمد السيد بمجموع 93,33%، وفي المركز السابع شوقي أشرف شوقي بمجموع 93,34%، وفي المركز الثامن عبد الله مرزوق ربيع، بمجموع 93% وفي المركز التاسع زياد عمرو السيد بمجموع 92% وفي المركز العاشر زياد امير جمعه بمجموع89%» .