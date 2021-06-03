«قرشين زيادة» لسعر الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

استعاد الدولار جزء من خسائره أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري، ليرتفع بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الجارى، بتسجيل متوسط سعر 15.73 جنيها للبيع و15.63 جنيها للشراء، مقابل 15.61 جنيها للشراء و15.71جنيها للبيع في تعاملات الخميس الماضي، بينما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 يونيو2021 استقرارا فى كافة البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم:

سجّل البنك الأهلى الكويتى أعلى سعر لشراء الدولار اليوم ليباع بـ15.74 مقابل 15.66جنيها للشراء وفى بنك الإمارات دبى الوطنى يباع الدولار بـ15.74 مقابل 15.65جنيه للشراء، وبيع الدولار مقابل الجنيه بسعر 15.74 للبيع مقابل 15.64جنيه للشراء فى بنوك: «كريدى اجريكول، البنك العربى الافريقى الدولى، بلوم، المصرى الخليجى، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، أبوظبى الجارى، التجارى الدولى، أبوظبى الأول، الأهلى المتحد، فيصل الإسلامى و«hsbc».

البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار:

جاءت بنوك «مصر، الأهلى المصرى، المصرف العربى الدولى الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار فى قائمة البنوك اليوم الخميس 3 يونيو ليباع الدولارمقابل الجنيه بـ 15.72جنيها مقابل 15.62جنيها للشراء.

وعن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية سابقا، إن أغلب السلع المستوردة سترتفع أسعارها بنفس نسبة الزيادة التى ارتفع بها الدولار، موضحا أن أبرز تلك السلع التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها متأثرة بالقرار هى الخامات، واصفا ارتفاع الدولار بالسلبى.

ولفت إلى أن هناك تراجع فى حجم الواردات العام الجارى بنسبة تقترب من 30% بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد على الشركات بعد الإجراءات الجديدة لتسجيل المستوردين بهيئة سلامة الغذاء التى تتولى الرقابة على عمليات استيراد السلع الغذائية الواردة إلى السوق المصرية.