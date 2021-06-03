محافظة الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية .

وأشار محافظ الجيزة، في بيان، اليوم، إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهاده الإعدادية بمحافظة الجيزة ستبدأ يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى الخميس 10/6/2021 حيث يؤدي 163056 طالب وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و 656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية.

وأكد محافظ الجيزة أن 60529 طالبا على مستوى المحافظة، سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية دور أول ابتداء من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17/6/2021 وذلك للامتحانات العملية والمعملية على أن تبدء الامتحانات النظرية من يوم السبت الموافق 19 /6/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021 وذلك داخل 218 لجنة .

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليميه الواقعة في نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه.وأكد أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس .