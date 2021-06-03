وكيل «تعليم دمياط» يتفقد الكنترول واللجنة الإدارية للتعليم الصناعي

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، اليوم الخميس، سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية للتعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات، بحضور علاء حسين رئيس الكنترول، وأحمد عبدالله وكيل اللجنة، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ دمياط بنفس الشأن.

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واطمأن وكيل الوزارة على إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، موجها بسرعة تلقي المصل منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة المعلمين والطلاب.

وقام وكيل الوزارة خلال جولته بزيارة لجنة الإدارة وتفقد أعمالها الخاصة بتسليم رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، الأوراق الخاصة باللجان التي تشمل 126 لجنة على مستوى قطاع دمياط، بحضور خليل عبده إبراهيم رئيس لجنة الإدارة.

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وأشاد عثمان بانتظام سير الأعمال داخل لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة وأعمال التجديدات التي تمت بالمبنى، مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد فيها.

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