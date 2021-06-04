حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم: مائل للحرارة وتسجل 31 في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان لها، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد حالة الطقس ليلا، إذ يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما نوهت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، فضلًا عن اضطراب ملاحي على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 31 19

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 18

كاترين 31 15

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 20

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28.