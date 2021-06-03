عاجل.. الثقافة والمالية والعدل يفرزون الكنز الأثري بشقة الزمالك

قررت النيابة العامة تشكيل 5 لجان متخصصة من وزارات الثقافة والمالية والعدل، فحص المجوهرات الثمينة والمقتنيات التاريخية النادرة وكميات الذهب الخالص المضبوطة داخل شقة الزمالك المملوكة لمستشار سابق في مجلس الدولة، وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وقالت مصادر أمنية وقضائية إن قوات الشرطة تتولى حراسة الشقة على مدار الساعة حتى تنتهي اللجان من مهام عملها وتعد تقاريرا بما وصلت إليه وترسلها إلى النيابة العامة حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية.

النيابة لم تصدر أي قرارات

وأضافت المصادر أن النيابة العامة لم تتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن مالك الشقة المستشار «أ.ع» الموجود حاليًا في دلة الكويت يتقلد منصب قضائي رفيع، كما أن النيابة لم تتخذ أيضًا أي قرارات مع نجله «كريم».

وتابعت المصادر أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها بشكل موسع في القضية حتى تتمكن من تحديد المسؤولية الجنائية في إذا ما انتهت التحقيقات إلى وجود مسؤولية جنائية على مالك الشقة ونجله، أما في حالة عدم وجود مسؤولية جنائية فإن النيابة ستكشف أيضًا عن تفاصيل التحقيقات عقب انتهائها.

شكر الرئيس

تلك القضية تقدر المضبوطات فيها بمبالغ مالية ضخمة، وتشير الدلائل إلى أن ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة ومفاده أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر إلى القضاة ومباحث تنفيذ الأحكام لجهودهم في كشف قضية كبرى في جنوب القاهرة، ما يوضح أن شكر الرئيس على جهود ضبط شقة الزمالك.

تنفيذ الأحكام

كانت مباحث تنفيذ الأحكام كشفت عن شقة الزمالك خلال تنفيذ حكمًا قضائيًا صدر لصالح صاحب شركة بمبلغ 12 مليون جنيه ضد نجل شقيقته ويدعى «كريم» نجل المستشار «أ.ع»، وبعدها حصل أيضًا صاحب الشركة على حجز على شقته وعندما توجهت قوات تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم الحجز على الشقة في حضور موظف من المحكمة لم يتم العثور عليه وعند كسر باب الشقة فوجئت القوات بتلك الكنوز الأثرية فتم تحريزها.