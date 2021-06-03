تفاصيل جديدة في واقعة القطع الأثرية داخل شقة الزمالك

قاربت النيابة العامة على الانتهاء من التحقيقات الموسعة التي تجريها في قضية كبرى تتعلق بالعثور على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة بالزمالك، وتقدر المقتنيات بمبالغ طائلة تتخطى مليار جنيه بحسب مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، وأن النيابة العامة تفحص مصادر الحصول على تلك المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة مستشار سابق يدعى "أ.ع" 75 سنة يشغل منصنب قضائي رفيع حاليًا في الكويت.

كميات ضخمة من المقتنيات الأثرية

وتشير الدلائل إلى أن ما ورد من شكر على لسان الرئيس السيسي في بيان صادر عن الرئاسة اليوم للقضاة ومباحث تنفيذ الأحكام في جنوب القاهرة لضبطهم قضية هامة، كان إشارة إلى قضية شقة الزمالك التي تبذل فيها جهات التحقيق جهودًا جبارة للكشف عن ملابسات وجود عدد كبير من القطع الأثرية النادرة داخل الشقة بعد أن كشفتها مباحث تنفيذ الأحكام بالمصادفة وقت أن ذهبت لتنفيذ حكمًا قضائيًا ضد نجل مالك الشقة ويدعى "كريم" لصالح خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية بينما وحصول الأخير على حكمًا بالحجز على الشقة وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام فلم تجد أحد فيها فكسرت باب الشقة فوجدت الشقة داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة فتم التحفظ عليها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

رواية نجل مالك الشقة

تحدث نجل مالك الشقة عن عدم قانونية كسر الباب ودخول الشقة بزعم أن الشرطة أخطأت في دخول شقته ودخلت شقة والده، لكن تلك الرواية رد عليها مصدر أمني أن الشرطة كانت تنفذ القانون وأن التحريات أكدت على أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، وأن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدًا بها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات من قبل النيابة العامة.