غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي من تقاطع الفيوم حتى أسوان غدا

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين أمام حركة المركبات، من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي، غدا من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، ثم فتح الحركة المرورية مره اخرى فقط في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي، من الساعة 10 صباحا، واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان، وذلك في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائرى الأوسطي قطاع (البدرشين - مصر الفيوم الصحراوي) في الاتجاهين.

وأوضحت المحافظة أنّ الإدارة العامة للمرور جهّزت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، للسيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم، تسير باتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعي، والسيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة، باتجاه طريق الأوتوستراد، تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري، وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عيّنت الخدمات المرورية اللازمة على طريق أسوان الزراعي، لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي باتجاه طريق أسوان الزراعي، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائري الأوسطي، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينة حدائق الأهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية، والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الإقليمي.