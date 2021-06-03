مدارس الجيزة تستعد لامتحان الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية 2021

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ورقيا في المدارس، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

أبرز الاستعدادات لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وترصد «الوطن» في النقاط الآتية أبرز الاستعدادات لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021:

1_ تبدأ الإمتحانات يوم السبت الموافق 5 يونيو الجاري.

2_ تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط بجميع مدارس والإدارات التعليمية.

3_ يؤدي الامتحانات 262474 طالب وطالبة.

4_ الطلاب قسموا على 664 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

5_ تشكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل علي مدار اليوم لمتابعة الامتحانات.

6_ توجد غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لرصد أي معوقات ومشكلات.

7_ 14 طالبا في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

8_ تعقيم جميع مقرات اللجان الامتحانية بصفة دورية ويومية.

9_ استخدام أجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى بوابات التعقيم والتطهير.

10_ التأكيد على جميع الطلاب بضرورة استخدام أدواتهم الشخصية.

11_ يؤدي الطلاب يوم الأحد 6 يونيو مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 7 يونيو مادة العلوم، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والإحصاء، والأربعاء 9 يونيو مادة الهندسة، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدراسات الاجتماعية.

وفي سياق منفصل ترصد «الوطن» استعدادات المحافظة لامتحانات الدبلومات الفنية 2021:

1_ تعقد الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 يونيو إلى الخميس الموافق 17 يونيو 2021

2_ تبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 19 يوينو إلى الخميس 1 يوليو.

3- تجهز المقرات واللجان الامتحانية بمدارس المحافظة.

4_ يؤدي 60529 طالب وطالبة الامتحانات بمختلف التخصصات النوعية «تجاري وصناعي وفندقي وزراعي».

5_ قسم الطلاب على 218 لجنة، وتشكلت غرفة عمليات بالمديرية.

6_ وفر عدد 65 استراحة، و1100 سرير، مجهزين للمنتدبين من خارج المحافظة.