البترول: استثمارات أجنبية جديدة للعمل في القطاع وزيادة الاحتياطات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول شهد تقدماً كبيراً فى جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات الخاصة بالدولة، مضيفا «أن القطاع نجح في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة».

9 مزايدات عالمية للبحث في البحر الاحمر

وأشار الملا في تقرير عن إنجازات قطاع البترول في السنوات الماضية، إلي أنه تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، لافتا إلى أنه تم طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.

وأوضح وزير البترول أنه تم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى نحو 9.1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين.

نجاح قطاع البترول ساهم في جذب كبرى الشركات العالمية

وأشار إلي أن سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح واكتشافات الغاز الطبيعى المصرى ساهمت في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتان قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021، باستثمارات حدها الأدنى نحو 15.16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 14.1مليار دولار لحفر 379 بئراً .

كما تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 5.45 مليون دولار، ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، بجانب تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع 241 للزيت الخام، 110 للغاز، أضافت احتياطيات بترولية بنحو 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.