رئيس غرفة البترول: مصر مستفيدة من مزايدة الزيت والغاز بكل الأشكال

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن الزيت والغاز واستغلالهما لعام 2021 تعتبر استفادة كبيرة للدولة المصرية.

وأضاف أبو بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المزايدة ستتيح للدولة فرصة جيدة لاكتشاف العديد من الأماكن والمناطق الجديدة والتي ستعطي إضافة في الإنتاج وزيادته في حالة الحصول على مواد بترولية خلالها.

وأشار إلى أنه في حالة عدم مشاركة الشركات العالمية في المزايدة فهذا أيضا يمثل فائدة ومكسب للدولة المصرية، وذلك من خلال الفحوصات التي قامت بها الشركات للتأكد من وجود مواد بترولية في هذه المناطق، لأن هذه الأبحاث ستساعد الدولة المصرية في تحديث وتعديل الخرائط الجيولوجية الخاصة بالمناطق التي تم العثور على مواد بترولية فيها والأماكن التى ثبت عدم احتوائها على بترول.

وفي سياق أخر قال رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية الأولى ستكون ناجحة مثل الجولة الأولى للمزايدة والتي لاقت نجاحا كبيرا بشكل عالمي.

وأضاف ابو بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجولة الثانية ستكون ناجحة بفضل الثقة التي اكتسبها الدولة المصرية ووزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية عالميا بعد النجاح التي حققته الجولة الأولى.

وأشار أبو بكر، إلى أن وزارة البترول قامت بمعالجة الأخطاء والسقطات التي كانت في الجولة الأولى من المزايدة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في نجاح المزايدة مرة أخرى، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للدولة المصرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هيئة الثروة المعدنية تدرس في الوقت الحالي العروض الخاصة التي تقدمت بها العديد من الشركات للمشاركة في الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب عقب الانتهاء من دراسة العروض المقدمة بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات التى قامت بشراء حزم البيانات الخاصة بالمناطق المطروحة في الجولة الثانية بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب.

وتابع: «أن هناك شركات جديدة أقدمت على شراء البيانات الخاصة بالمزايدة، بالإضافة إلى 23 شركة قامت بشراء البيانات خلال الجولة الأولى من المزايدة، لكن سيتم الإعلان عن الشركات المتقدمة في وقت لاحق للحفاظ على سرية المعلومات».

ولفت المصدر إلى أنه يحق للشركات التي قامت بالاشتراك أو شراء البيانات في الجولة الأولى، المشاركة في الجولة الثانية والحصول على قطع أخرى للبحث والتنقيب.