البترول: ضخ 55 ألف طن بنزين وسولار يوميا لمحطات الوقود

صرح مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، بتوافر مخزون يكفي استهلاك المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، من المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز، خلال هذه الفترة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّه يتم إمداد محطات الوقود في جميع محافظات الجمهورية بشكل يومي للتأكد من توافر المنتجات للمواطنين دون حدوث أي نقص فيها، وذلك بنحو 55 ألف طن يوميا من البنزين والسولار.

وأكد المصدر توافر مشتقات المواد البترولية لتلبية الاحتياجات خلال الفترة الحالية، كما أنّ هناك غرف عمليات للوقوف علي أي احتياجات طارئة والتصرف بشكل سريع لتغطيتها، لافتا إلى أنّ جميع محطات تموين السيارات تعمل بكامل طاقتها طوال ساعات اليوم على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أنّ جميع خدمات وزارة البترول تعمل بشكل جيد خلال فترة العيد، حيث يتم توريد المواد البترولية لمحطات الوقود بشكل مستمر، وتعبئة وتوصيل أنابيب البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أنّ أعمال وزارة البترول والخدمات التي تقدمها، من الأعمال الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى في فترة الأعياد أو الحظر، موضحا أنّ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يتابع عن كثب التطورات التي تحدث، وشدد على ضرورة توافر جميع منتجات وخدمات الوزارة لجميع المواطنين دون وجود أي نقص بها، حتى لا يستغل البعض ذلك.

وعقد المهندس طارق الملا، اجتماعا منذ أيام لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وللاطمئنان على الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية، للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.