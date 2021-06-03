بـ4 فئات مختلفة.. قائمة أسعار سيارات شانجان الصينية بالسوق المحلية 2021

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية «شانجان» داخل سوق السيارات المصرية، قائمة الأسعار الرسمية لفئات 4 طرز موديل العام الجاري 2021، ضمن فئتي السيارات «السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات SUV».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية رصد لقائمة الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات «شانجان»، وأهم المواصفات والتجهيزات.

سيارات شانجان السيدان

أسعار فئات سيارة New Alsvin

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

-الأولى بسعر 169.900 جنيه.

- الثانية بسعر 189.900 جنيه.

- الثالثة بسعر 205 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 105 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT مكون من 5 سرعات.

أسعار فئات سيارة EADO DT

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية، بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

- الأولى بسعر 224.900 جنيه.

- الثانية بسعر 239.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك بلو كور، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 حصان، وعزم دوران 168 نيوتن/ متر.

سيارات شانجان الرياضية متعددة الاستخدامات SUV

أسعار فئات سيارة CS15

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

- الأولى بسعر 229.900 جنيه.

- الثانية بسعر 244.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 105 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

أسعار فئات سيارة CS55

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

- الثانية بسعر 345 ألف جنيه.

- الثالثة بسعر 365 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، تيربو، ينتج قوة 156 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 6 سرعات.