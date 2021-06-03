بالأرقام.. تعرف على مرتبات الأطباء بعد زيادة يوليو 2021 

مرتبات الأطباء بعد زيادة العلاوة التي أقرتها الحكومة وسيتم صرفها في مرتبات شهر يوليو2021، تعد محل تساؤل بين كثير من الأطباء لمعرفة الزيادة التي سيحصلون عليها بعد إقرار الحكومة زيادة قدرها 13% على المرتب، «الوطن» ترصد جدول مرتبات الأطباء قبل وبعد الزيادة التي ستصرف في أول يوليو 2021.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء يخضعون في المعاملة مثل باقي الموظفين في الدولة، بالنسبة للعلاوة الدورية، والتي أقرتها الحكومة بنسبة 13% وسيصرفها الطبيب أو الموظف في يوليو القادم.

الدرجات الوظيفية للأطباء

وأضاف «الطاهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأطباء في بداية تعيينهم يعينون على الدرجة الثالثة ويحصل الطبيب الآن على حوالي 2600 جنيه وبعد الزيادة سيحصل على 3120 جنيها، مشيرا إلى أن الطبيب يظل 8 سنوات على تلك الدرجة المالية، ثم يرقى إلى الدرجة الثانية.

وعن زيادة مرتبات الأطباء في يوليو 2021 لمن هم على الدرجة المالية الثانية، أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مرتب الطبيب في الدرجة الثانية هو 3000 جنيه، وسيصل مرتبه بعد الزيادة إلى 3600 جنيه، مشيرا إلى أن الطبيب يظل على تلك الدرجة لمدة 6 سنوات، ثم يرقى إلى الدرجة الأولى.

مرتبات الأطباء في الدرجة الأولى

وتابع: «أما مرتبات الأطباء في الدرجة الأولى فهي تتراوح بين 3500 لـ 4200 جنيه، وهذه الدرجة يظل عليها الطبيب لمدة 6 سنوات ثم يتم ترقيته إلى درجة مدير عام من 4000 لـ4800 جنيه، لافتا إلى أنه في بعض الفئات يكون هناك ما يسمى بالدرجة العليا ويحصلون على مرتبات من 5000 لـ6000 جنيه، والدرجة الممتازة من 7000 لـ8400 جنيه.

من جانبه أوضح الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء لا يعاملون بدرجة الأخصائي أو الاستشاري وخلافه، موضحا أن تلك الترقيات، تكون وفقا للحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه أو الزمالة، ويحصل بناء عليها على فارق بسيط في المرتبات يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه.

موعد مرتبات يوليو 2021

ومن المقرر أن يتم صرف زيادة المرتبات لتبدأ من موعد مرتبات يوليو 2021، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية 37 مليار جنيه، كحزمة مالية لتوفيق أوضاع جدول زيادة مرتبات الموظفين تتحملها الموازنة العامة للدولة تشمل زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية 31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة.