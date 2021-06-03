هولي: خفت الناس تكرهني لأني قتلت أمي في كوفيد 25 «حوار»

ظهرت الفنانة هولي، خلال الموسم الدرامي الرمضاني بتجسيد شخصية ديالا في مسلسل الفنان يوسف الشريف، «كوفيد 25»، واستطاعت أن تخطف الأنظار خلال مشاهد العمل.

هولي كشفت في حوار مع «الوطن» كواليس مشاركتها في العمل، وأهم النصائح التي قدمها لها المخرج أحمد نادر جلال، والفنان يوسف الشريف أثناء التصوير.

كيف تم ترشيحك للمشاركة في بطولة مسلسل الفنان يوسف الشريف كوفيد 25؟

إنجي علاء مؤلفة العمل هي أول من رشحنى لدور ديالا، ولأنها أيضا ستايلست العمل فكانت محددة من البداية شكل ديالا، وإكسسواراتها وطريقة شعرها وحتى ملابس ديالا كان مكتوب عليه Dead lnside وده كان حل اللغز من البداية، بس محدش لاحظ، بسبب الفورمالين اللي فى شعرها، شخص ميت مش قادرين يتعرفوا عليه مش شامين بسببه ريحة الجلد الدم اللى بيدوروا عليها

ما أهم النصائح التي وجهها لك المخرج أحمد نادر جلال خلال التصوير؟

الأستاذ أحمد جلال شرح لى الدور من البداية ، وقال لي ده دور مهم وعايز مذاكرة، أحمد جلال مخرج بيحب الممثل الشاطر المذاكر الحافظ، الأسئلة كلها قبل التصوير، أول ما بيقول أكشن ، لازم الكل يبقي جاهز، أنا اتعلمت منه مذاكرة الدور بجد وفهمه كويس جدا قبل التصوير.

كيف كانت كواليس مشاهدك مع الفنان يوسف الشريف؟

يوسف الشريف من أرقى الناس اللي ممكن الواحد يشوفه فى حياته، أول واحد يوصل اللوكيشن وأكتر واحد ملتزم بالتعليمات مهما كانت صعبة أو مجهدة أو خطر و كل المشاهد الخطيرة بيعملها بنفسه، هو شخصية نادرة في الذوق والموهبة.

ما اصعب المشاهد التي واجهتك خلال التصوير؟

كل مشاهد العمل كانت صعبة لأنه بيعتمد علة الأكشن والمطاردات ، كنا بنصور فى الصحراء ودرجة الحرارة 2 وفي الحر في رمضان ودرجة الحراره 43، ومن المشاهد المخيفة حتى في تصويره كان مشهد انقلاب القطار

كل مشاهد ديالا كانت غريبه وغير متوقعة هي شخصيه مدمنة ، فأحيانا هاديه وأحيانا ثائرة وعنيفة لأن المخدر بدأ ينسحب من دمها وهي في رحلة بحث جنوني عنه، لهذا هددت د ياسين بالقتل إذ لم يعطيها الدواء المخدر، وهنا قتلت أمها بالخطأ، كنا بنصور في عز التلج والعماره مهجوره فعلا وبنتحرك بحساب لأن مفيش شبابيك ولا سور واحنا في الدور الثالث ، يعنى ما ينفعش أي حركة غلط أو غير محسوبة.

هل أصابك الخوف من مشهد قيامك بقتل والدتك في المسلسل؟

كنت مرعوبة الناس تكرهني لأني قتلت أمي، لكن المفاجأة إن فانز النجم يوسف الشريف كان مشكلتهم مين دي اللي ترفع مسدس فى وش العالمي، ومن كتر زعلهم كتبت بوست اعتذار ليهم عن هذا التجرؤ غير المقصود.

ما تحضيراتك الجديدة؟

أتمنى عمل على نفس مستوى كوفيد 25 اللي بعض أصحابي فى إنجلترا قالولي عليه ده عمل world class، وأتمنى أن أجد دورا مركبا مؤثرا في الأحداث مش مجرد دور للظهور فقط.