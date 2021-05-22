بعد «كوفيد 25».. عمرو عاكف ينتظر عرض فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني

أعرب المونيتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن مسلسل «كوفيد 25»، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، ولعب بطولته النجم يوسف الشريف.

وقال عاكف، في بيانٍ صحفي، إن المسلسل صعب للغاية لكونه تطلب استخدام تقنيات عالمية في الجرافيكس الخاصة بالعمل، خاصة أنه يعد أول مسلسل زومبي في تاريخ مصر يتم تنفيذه وعرضه في موسم رمضان.

وتابع المونتير عمرو عاكف، مؤكداً أن ردود الفعل عن التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن المسلسل فاقت كل توقعاته.

كما أعلن عاكف انتهاءه من مونتاج جميع حلقات الجزء الثالث من مسلسل «المنصة» بعدما حقق الجزء الثاني من المسلسل، الذي عرض خلال شهر أبريل الماضي، نجاح كبير عبر منصة نتفليكس العالمية.

وكان قد نشر المونتير المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور التي تجمعه بالكاتب السوري هوزان عكو، وياسر سامي، مخرج الجزء الثالث من مسلسل «المنصة» وعلق عليها قائلا: «الحمد لله بعد نجاح الموسم التاني من مسلسل المنصة تم الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس للموسم الثالث يعرض علي شبكة Netflix أول الشهر المقبل.. بشكر شباب شركة The crew اللي عملوا مجهود جبار فالمسلسل وبشكر المخرج ياسر سامي اللي كانت تجربة جميلة وعملنا شغل جامد جدا الحمد لله وعلى طول بننجح سوا وبشكر المؤلف هوزان عكو اللي بجد أكبر مكسب في المسلسل إني اتعرفت واشتغلت مع مؤلف عربي فنان ومحترم ومش شايف غير العالمية».

وتابع: «كمان مستني نزول فيلم مش أنا مع حبيبي نجم الجيل تامر اللي هنزل خلال الفترة اللي جاية والفيلم مليان مفاجأت».

ويُعد «المنصة» أول عمل عربي، يُعرض عبر محطات ومنصات أمريكية، منها: Crackle، وCrackle Plus، وPopcornflix، وTruli.

والمسلسل من بطولة النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، رهام القصار، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي ، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، أسامة حلال، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا، ومونتاج شركة the crew عمرو عاكف، تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج ياسر سامي.

وعلى جانب آخر ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني، والذي انتهى مؤخرا من جميع العمليات الخاصة بالمونتاج والمكاسينج الخاصة بالفيلم، مؤكدا أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور حينما يتم عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

يذكر أن آخر أعمال المونتير عمرو عاكف، مسلسل «كوفيد 25»، الذي يعد التعاون الثاني مع النجم يوسف الشريف، بعد مسلسل «النهاية»، والذي أدخل فيه عاكف تقنيات عالمية لأول مرة يتم استخدامها في الوطن العربي.