شامبوه يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة.. «أنقذ العالم»

شامبوه يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة أثار اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتهت أحداث المسلسل باكتشاف الدكتور «ياسين»، الذي يقوم بدوره الفنان يوسف الشريف طريقة للوقاية الفيروس الجديد المنتشر حول العالم تمثلت في استخدام مادة «الكرياتين».

شامبوه يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة

وسادت حالة من السخرية بين رواد السوشيال ميديا، حيث تداولوا «هاشتاج» شامبوه يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة، وجاءت تعليقاتهم على موقع «تويتر» كالتالي: «قعدنا نقول المخدرات هي اللي بتبعد المصابين عن مهاجمة ديالا وفي الآخر طلع الفورمالين في الشامبو، عمرنا ما هنتوقع أي حاجة صح شامبو يوسف الشريف قصدي شامبوه يوسف الشريف، شكرًا على النهاية المبهجة أديتنا أمل نلاقي علاج نهائي للكورونا».

وكتب آخر: نهاية مسلسل كوفيد 25 حلوة جدًا أما أروح أجيب جيركن فورمالين.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 15 والأخيرة: بداية حقبة الأمراض بظهور «كوفيد 27»

متابع: لو واحد أقرع هيحصله إيه؟

وأضاف أحد المتابعين: «يعني كل الناس اللي ماتوا دول مكانوش بيستحموا بشامبو؟.. طب بالنسبة لو واحد أقرع هيحصله إيه؟».

وانتهت أحداث مسلسل «كوفيد25» بـ الحلقة 15، وتناولت ظهور حقبة ما بعد كورونا بعد عامين من 2025، حيث يظهر فيروس جديد تحت مسمى «كوفيد 27»، ما أثار تساؤل هل ذلك يشير إلى تصوير جزء ثان من المسلسل.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قد نشرت تقريرًا مطولًا رجح العلماء من خلاله ظهور حقبة جديدة من انتشار الأوبئة والأمراض، بسبب إزالة الغابات واستخدام الحيوانات البرية كحيوانات أليفة وأغذية وأدوية.

ومن جانبه، أوضح عالم البيئة البحرية إنريك سالا، أننا بحاجة إلى التوقف عن تجاهل الصلة بين الأمراض المعدية والعالم الطبيعي.