البترول: اتخذنا العديد من الخطوات لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضاف الملا، في تقرير حول إنجازات القطاع خلال السنوات الماضية، أن استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية «داخلية، سياسية، فنية» ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة، من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية، واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.

وزارة البترول تتخذ خطوات لتحقيق تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة

وأشار وزير البترول، إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:

- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.

- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز.

- اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة، وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017، وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

- جارى إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.

- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

البترول:نتواصل مع بعض الدول للاستفادة من تجاربها في الاقتصاد الأخضر

وفي ضوء التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، جاري التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما يجري التواصل مع بعض الدول التي اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا الصدد.