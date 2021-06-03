البترول: إصلاحات غير مسبوقة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين المصري شهد إصلاحات وتحولات غير مسبوقة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية، وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المأمول.

وأضاف «الملا»، في تقرير حول إنجازات القطاع خلال السنوات الماضية، أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة حاليًا إلى 5% بحلول عام 2030، ومن أبرز ما شهده القطاع:

- إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين في مارس 2018، بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بالقطاع، تتضمن 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة، للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوى العاملة، وموقع مصر الإستراتيجي، والبنية التحتية في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في إفريقيا.

- وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ، واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميًا في كبرى الدول التعدينية، وإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وصدور اللائحة التنفيذية في 14/1/2020 وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وتعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف، وأتت هذه الإصلاحات ثمارها على النحو التالي:

لأول مرة.. جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة

- نجاح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 في جولتها الأولى، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة نحو 56 ألف كم2 في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والإعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر 2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، تقدم منها 17 شركة، فاز منها 11بـ 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية، بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.

وجدير بالذكر أنه تم في بداية العام الحالي التوقيع مع 8 شركات بإجمالي 16 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالي استثمارات تناهز 30 مليون دولار، في 31 قطاعًا، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب، التي أسفرت عنها المزايدة العالمية لعام 2020.

وتم الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب في نوفمبر 2020، وجار حاليا تلقي العروض من المستثمرين بعد مد موعد الإغلاق للمزايدة حتى 30 يونيه 2021.

- طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة «الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر»، في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متر مربع.. وتم وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وتم غلق المزايدة بتاريخ 15 مارس 2021، وجار الآن عمل لجان التقييم وستعلن النتيجة قريبا.

- إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبي الشامل، الذي تم تصميمه للمتدربين، ويستفيد منه 450 عاملًا على مراحل من مختلف التخصصات، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، وانتهت المرحلتين الأولى والثانية التي ضمت 170 من العاملين حتى الآن، وجار استكمال تدريب باقي مجموعات البرنامج تباعًا، حيث بدأت المرحلة الثالثة من التدريب في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2021 بإجمالي 80 متدربًا من العاملين بالهيئة.

وشهدت الفترة يوليو 2014/ يونيه 2021، تحقيق عددا من المؤشرات، أهمها:

- تم بيع نحو 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة بقيمة إجمالية نحو 4.5 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة «3%» نحو 139 مليون دولار .

- إنتاج كمية نحو 59.4 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال الفترة.

- البدء في تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بالوادي الجديد من خلال تصنيعه، حيث يجرى حاليا إنشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد.

- في أكتوبر 2018: تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية في السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصري في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر، وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.

- في مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقي لخطط العمل التي تنتهجها الوزارة في تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.

- في يوليو 2020 تم الإعلان عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95 %، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، وتقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجًا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، وتم وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور المقبلة، بعد أن تم إنشاء شركة العمليات المشتركة «شركة إيقات لمناجم الذهب».

- في نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والذي أقيم في القاهرة تحت شعار «الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي»، كنافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية.