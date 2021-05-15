«سنتامين» تدرس التقدم للجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية

قال يوسف الراجحي، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، إنَّ الشركة تقوم في الوقت الحالي بدراسة التقديم مرة ثانية والمشاركة في الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية.

وأضاف «الراجحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك احتمال لمشاركة شركة «سنتامين» للمرة الثانية خاصة في ظل نجاحها في الحصول على منطقة للبحث والتنقيب عن الذهب بها خلال الجولة الأولى.

وأشار «الراجحي»، إلى أنَّه حتى الآن لم يتمّ بدء العمل في مناطق الشركة التي فازت بها في الجولة الأولى، موضحًا أنَّ التصاريح والأوراق والموافقات تحتاج الكثير من الوقت للانتهاء منها وعقب الانتهاء سيتمّ بدء العمل بشكل فوري.

ولفت مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، إلى أنَّ إنتاج الشركة لم يتأثر بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أن إنتاج الشركة مستمر وفق ما هو متفق عليه وبالكميات المحددة.

وتعتبر شركة «سنتامين» من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، كما أنها تمتلك أحد أكبر المناجم في العالم وهو منجم السكري في مصر.

وصرح مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، بأنَّ هناك عدد كبير من الشركات اشترى حزم البيانات الخاصة بالمناطق المطروحة في الجولة الثانية بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك شركات جديدة اقدمت على شراء البيانات الخاصة بالمزايدة، إضافة إلى 23 شركة قامت بشراء البيانات خلال الجولة الأولى من المزايدة.

وأشار المصدر، إلى أنَّه يحق للشركات التي قامت بالاشتراك أو شراء البيانات في الجولة الأولى، المشاركة في الجولة الثانية والحصول على قطع أخرى للبحث والتنقيب.

وأوضح أنَّه حتى الآن لم يتمّ تحديد أعداد الشركات التي ستتقدم بشكل نهائي للمشاركة في المزايدة، لأن هناك عدد من الشركات تقوم بالتقدم قبل لحظات من غلق باب التقديم للمزايدة.

وتستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن إغلاق الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفق الفترة المحددة التي وضعتها هئية الثروة المعدنية للمزايدة، حيث سيتمّ غلق الجولة الثانية من المزايدة العالمية للذهب في يوم 17 مايو.