اتحاد الصناعات: نتوقع نجاح الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية الأولى ستكون ناجحة مثل الجولة الأولى للمزايدة، التي لاقت نجاحا كبيرا جدا بشكل عالمي.

وأضاف أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجولة الثانية ستكون ناجحة بفضل الثقة التي اكتسبها العالم في الدولة المصرية ووزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية خاصة بعد النجاح التي حققته الجولة الأولى.

وأشار أبو بكر إلى أن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، قامت بمعالجة الأخطاء والسقطات التي كانت في الجولة الأولى من المزايدة، وهو ما يساهم بشكل كبير في نجاح المزايدة مرة أخرى، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للدولة المصرية.

أكثر من 23 شركة قاموا بشراء البيانات الخاصة بالمزايدة

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن هيئة الثروة المعدنية تدرس في الوقت الحالي العروض الخاصة التي تقدمت بها العديد من الشركات للمشاركة في الجولة الثانية من مزايدة الذهب العالمية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب عقب الانتهاء من دراسة العروض المقدمة بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات التي قامت بشراء حزم البيانات الخاصة بالمناطق المطروحة في الجولة الثانية بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب.

وتابع بأن هناك شركات جديدة أقدمت على شراء البيانات الخاصة بالمزايدة، بالإضافة إلى 23 شركة قامت بشراء البيانات خلال الجولة الأولى من المزايدة، لكن سيتم الإعلان عن الشركات المتقدمة في وقت لاحق للحفاظ على سرية المعلومات.

ولفت المصدر إلى أنه يحق للشركات التي قامت بالاشتراك أو شراء البيانات في الجولة الأولى، المشاركة في الجولة الثانية والحصول على قطع أخرى للبحث والتنقيب.