قائمة أسعار فئات «نيسان قشقاي» بعد الزيادة الأخيرة في موديل 2021

تتواصل الزيادات السعرية في الظهور على عدد من السيارات لعلامات تجارية داخل السوق المحلي موديل العام 2021، ومن ضمن تلك الطرز بالقائمة سيارة «نيسان قشقاي» حيث أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية عن ارتفاع أسعار فئات السيارة بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه، مع بداية الشهر الجاري.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار فئات سيارة نيسان قشقاي موديل 2021، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها بعد الزيادة السعرية الأخيرة.

أسعار فئات نيسان قشقاي 2021

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي، وتدخل ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 381.400 جنيه، والثانية بـ417.400 جنيه، والثالثة بـ446.400 جنيه، والرابعة بسعر 455.500 جنيه.

مواصفات وتجهيزات نيسان قشقاي 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي، بشاحن توربيني للهواء، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 165 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتي سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- أقصى سرعة للسيارة 175 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4394 مم طول، 1806 مم عرض، 1595 مم ارتفاع»، ويصل طول القاعدة إلى 2646 مم.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180مم، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 430 لتر.

- تحتوي السيارة على عدة مواصفات وتجهيزات للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للإنزلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist، جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، ومثبت للسرعة».

جدير بالذكر أنه خلال شهر مايو الماضي ظهرت زيادة سعرية من جانب الموزعين للسيارة «نيسان قشقاي 2021» بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» حيث وصلت الزيادة السعرية علي السعر الرسمي للسيارة 5 آلاف جنيه، والتي انتهت مع نهاية الشهر.