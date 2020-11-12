قارن قبل الشراء.. "نيسان قشقاي" و"ميتسوبيشي إكليبس كروس"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية نستعرض، مقارنة بين سيارتي "نيسان قشقاي" و"ميتسوبيشي إكليبس كروس"..

ميتسوبيشي إكليبس كروس

- تحتوي السيارة على محرك 1500 سي سي.

- قوة المحرك 150 حصانًا.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 8 السرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

- يجري تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / INVITE بسعر 380 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / INSPORT بسعر 400 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / INSTYLE بسعر 425 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / INTENSE بسعر 460 ألف جنيه.

5- أتوماتيك / INFINITY بسعر 480 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

- تضم السيارة محركًا بسعة 1200 سي سي.

- يولد قوة 117 حصان ميكانيكي.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12.9 ثانية.

- وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.6 لترات من الوقود.

- يجرى تصنيع السيارة في اليابان ويتم تجميعها في بريطانيا، وتأتي السيارة بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / VISIA 2021 بسعر 365 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / ACENTA 2021 بسعر 401 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / TEKNA 2021 بسعر 430 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / MIDNIGHT 2021 بسعر 439 ألف جنيه.

5- أتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 295 ألف جنيه.