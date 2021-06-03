عاجل.. الرئاسة تكشف كيف يؤدي طلاب الثانوية الامتحان "ورقي وإلكتروني"؟

رد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على تساؤلات المواطنين، حول كيفية إجراء امتحانات الثانوية العامة «ورقيًا وإلكترونيًا».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه اليوم، بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معًا لأداء الامتحانات.

ورد «راضي»، على استفسار إحدى المواطنات بشأن كيفية إجراء الامتحان بالنظامين، وقال: «وفق رغبة الطلاب.. ممكن يجاوب ورقي أو إلكتروني».

وتابع: «الامتحان والأسئلة متاحة أمام الطلبة ورقي، وعلى التابلت.. الطالب من حقه الاختيار في استعمال ده أو ده».