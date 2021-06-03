عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح متحدث الرئاسة، بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات، وذلك في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل نحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيدا للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الجاري بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني «التابلت» كبديلين متاحين معًا لأداء الامتحانات.