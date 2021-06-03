محمد القاضي يتعاون مجددا مع حمادة هلال بعد نجاح إعلان الهواتف

يعيش المخرج محمد القاضي، حالة من النشاط الفني، بعد النجاح الذي حققته حملة الدعاية الأخيرة لاحدث الهواتف المحمولة العالمية، ولاقت صدى كبيرا لدى الجمهور العربي، إضافة لأغنية المطرب موسى «نقابة المجروحين»، والتي تصدرت ترند يوتيوب الأسبوع الماضي.

وانتهى القاضي، من تصوير أكثر من فيديو كليب سيجري طرحها الفترة المقبلة، منها كليب للمطرب حمادة هلال، و3 كليبات للمطربة المغربية طاهرة، تطرح أولها أغنية «تخوفني».

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد القاضي، كان حملة دعاية لإحدي شبكات المحمول بمصر للمطرب حمادة هلال، وكليب «كله شمال» للمطرب مصطفى حجاج.

كان الفنان حمادة هلال، ناشد «الحلاقين»، بعدم الإسهام في نشر قصات شعر غريبة للأطفال، لاسيما بعد اتجاه البعض في الأيام الأخيرة، لرسم كلمة «المداح» على رؤوسهم.

ونشر حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لأحد الأطفال بعدما انتهى من قصة شعره الجديدة وتدوين كلمة المداح على رأسه، حيث علق بقوله: «أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمة دي حتى لو بحب.. أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر بس وحياة ربنا عندكم بلاش».

وكان الفنان حمادة هلال، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل باسم «المداح»، والذي حقق منذ أولى حلقاته خلال شهر رمضان، نسب مشاهدة عالية، كما تصدرت عدد كبير من مشاهد المسلسل التريند ومؤشرات البحث في جوجل، ومن أبرز هذه المشاهد، مشهد زواج «رحاب» نسرين طافش، حبيبة «صابر» حمادة هلال، من شخص غيره ويضطر «صابر» إلى اللجوء للسحر والتفريق بينها، وبين وينجح في ذلك، ليتجاوز هذا المشهد المليون مشاهدة على يوتيوب.