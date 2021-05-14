حمادة هلال يكشف عن اسمه الحقيقي: حميد الشاعري قالي كدا أحسن

احتفل جمهور الفنان حمادة هلال بالحلقة الأخيرة لمسلسل المداح، والتي حملت العديد من الأحداث المشوقة والممتعة، والتي تعتبر نقطة تحول في حياة حمادة هلال الفنية.

كشف الفنان حمادة هلال عن اسمه الحقيقي، قائلا إنّه دائما ما كان يرغب في التخلي عن اسم الشهرة «حمادة» والعودة لاسمه الأصلي، «محمد»: «طول عمري عاوز أغير اسم حمادة بس حميد الشاعري قالي حمادة أحلى».

وطلبت الإعلامية ريهام سعيد، من «هلال»، خلال تقديمها برنامج «سهرة خاصة»، المذاع على شاشة قناة «النهار»، التخلي عن اسمه الفني، والعودة إلى اسمه الأصلي «محمد»، قائلة إنّه يتوجب عليه اتخاذ تلك الخطوة فورا، ووجهت حديثها إلى الجمهور لتسألهم عن رأيهم في فكرة الاعتماد على اسم «محمد هلال».

ولفت حمادة هلال إلى أنّ فكرة عمل مسلسل «المداح» موجودة منذ 6 سنوات: «طوال الوقت كان لدي رغبة لعمل هذا المسلسل والذى يكشف الحقيقة بين الرجال الصالحين والذين لديهم مواهب من المشعوذين والنصابين».

وأوضح أنّ فكرة المسلسل عرضتها أكثر من مرة حتى وصلت إلى بعض المؤلفين الذين استكملوا الفكرة وكانوا سر نجاح المسلسل، وهناك من قال إنّ العمل سيكون شاقا نظرل لوجود أعمال مشابهة لأعمال السحر.

وحقق مسلسل «المداح» منذ أولى حلقاته خلال شهر رمضان، نسب مشاهدة عالية، كما تصدرت عدد كبير من مشاهد المسلسل التريند ومؤشرات البحث في جوجل، ومن أبرز هذه المشاهد، مشهد زواج «رحاب» نسرين طافش، حبيبة «صابر» حمادة هلال، من شخص غيره ما يضطر «صابر» إلى اللجوء للسحر والتفريق بينها، وبين وينجح في ذلك، ليتجاوز هذا المشهد المليون مشاهدة على اليوتيوب.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.