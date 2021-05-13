حمادة هلال عن «المداح»: «الناس كانت فاكره مسلسل فاشل ومش هيتعرض»

شارك حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، جمهوره صورة تجمعه بمخرج مسلسل المداح أحمد سمير فرج.

وأعرب عن سعادته في مشاركته هذا العمل الدرامي، وردود فعل الجمهور عن المسلسل ككل ودوره فيه.

وكتب «هلال» على صفحته «مبروك يا أستاذ.. أخويا المخرج الكبير أحمد سمير فرج، اللي تعب معايا أوي أوي، عشان مسلسل المداح يطلع، ونشتغل في ظل ظروف صعبة جدًا، وناس كتير كانت فاكره أن المسلسل ده فاشل ومش هيشوف النور.. النور ده بتاع ربنا وقادر على كل شيء، الحمدلله الحمدلله، بشكر المؤلف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، والمنتج إسلام المرسي، وبشكر كل واحد اشتغل في المسلسل بقلب وحب، وإن شاء الله في أفضل بكتير ومدد من عند الله».

مسلسل «المداح»

وحقق مسلسل «المداح» منذ أولى حلقاته خلال شهر رمضان، نسب مشاهدة عالية، كما تصدرت عدد كبير من مشاهد المسلسل التريند ومؤشرات البحث في جوجل، ومن أبرز هذه المشاهد، مشهد زواج «رحاب» نسرين طافش، حبيبة «صابر» حمادة هلال، من شخص غيره ويضطر «صابر» إلى اللجوء للسحر والتفريق بينها، وبين وينجح في ذلك، ليتجاوز هذا المشهد المليون مشاهدة عاليوتيوب.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.