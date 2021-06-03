حريق هائل في مزرعة نخيل جنوب محافظة الأقصر

نشب حريق هائل بناحية قرية الدقيرة التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، في مزرعة من النخيل تقدر لنحو 100 نخلة.

وانتقل على الفور لموقع الحريق اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، والرائد أمير صبحي محجوب، والنقيب نادر عسكر من وحدة إطفاء إسنا، وضباط مركز شرطة إسنا، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز.

والدفع بـ4 سيارات مطافئ وسيارتي إسعاف، وأسفر الحريق على إتلاف وحريق كرم نخيل بعدد 100 نخلة، وعددًا من أشجار ثمار المانجو والعنب، وتمت السيطرة على الحريق من رجال الحماية المدنية، قبل امتداده لعدد من المنازل المجاورة، ولم يتم تسجيل أي خسائر بالأرواح أو إصابات.

ويجرى حصر التلفيات عن طريق لجنة من التضامن الاجتماعي، برئاسة محمود الضوي مدير عام التضامن الاجتماعي بإسنا، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها حول أسباب وملابسات الحريق.

وكان حريق هائل نشب في زراعات النخيل وعدد من المنازل في قرية العضايمة بمركز إسنا جنوب الأقصر الشهر الماضي، أسفر عن خسائر بالغة.

وأدى الحريق إلى وفاة أمين شرطة بعد أن تعرض للاختناق في أثناء تأدية عمله، ونفوق أعداد كبيرة من رؤس الماشية، والتهم الحريق مئات من الأشجار.