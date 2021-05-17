«التضامن» عن حريق إسنا: حصرنا الخسائر وسنصرف 50% للمتضررين

قال صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن حريق قرية العضايمة بإسنا في محافظة الأقصر، كان سببه اشتعال بعض الأعشاب حول النخيل، حتى انتقلت لبعض أحواش المنازل، «أحنا بنحمد ربنا أن الحريق ممتدش للمنازل نفسها».

وأضاف «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الحريق نتج عنه بعض الأثار منها نفوق بعض الحيوانات، لافتا إلى أن هناك قرارا وزاريا منظما للإغاثات والنكبات العامة.

وأوضح أنه حتى خلال أيام العيد، هناك فريق عمل متواجد لرصد كل التغيرات أو الاحتياجات للتدخلات السريعة، حيث إنه وفور الإبلاغ بالأمر وصل فريق من مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر وبعض الجمعيات الشريكة في المنطقة، وتم التعامل مع الحدث وحصر الخسائر وتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع رئيس مدينة إسنا، وتم إمداد الأسر بالدعم النفسي.

وأكد أنه تم حصر كل الخسائر، وسيتم التعامل من خلال قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 50% من قيمة الخسائر، «فيه قيمة معينة بنشتغل بيها، وبنصرف مش أقل من 50% حسب التقدير الفعلي للخسائر الموجودة، وفيه لجنة قيمت وشافت وحصرت وبنبعت كل الملف لوزارة التضامن الاجتماعي، وكل ده هيكون ليه تقييم ودعم مقدم للأهالي».