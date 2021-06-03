لأول مرة.. مطار بريطاني يستخدم وقودا للطائرات من نفايات زيت الطهي

أعلن مطار هثيرو في بريطانيا، استخدام وقود مستدام (صديق للبيئة) للطائرات، للمرة الأولى في إطار اختبار قبل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في البلاد، الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تقليل غازات الاحتباس الحراري الضارة.

وتنتج شركة نسته الفنلندية هذا الوقود، وتتولى توريده شركة فيتول لتجارة النفط وهو مصنوع بالكامل من نفايات مستدامة مثل زيت الطهي والدهون الحيوانية وذلك حسب ما ورد في بيان مشترك أصدره المطار والشركتان اليوم الخميس.

وقال البيان، إن هذا الوقود يخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يصل إلى 80% بالمقارنة مع وقود الطائرات العادي، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن رويترز.

وبدأ تسليم الوقود الجديد، اليوم الخميس، وسيتم دمجه في إمدادات الوقود الرئيسية بالمطار، وسيعادل الحجم الإجمالي لما سيستخدم من هذا الوقود عشر رحلات جوية قصيرة.

وفي بيان حقائق بإبريل الماضي، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الوقود المستدام استخدم في 350 ألف رحلة جوية حتى الآن، وإنه أغلى ثمنا ما بين مرتين وأربع مرات من الوقود العادي.

وكانت تقارير للأمم المتحدة قد أظهرت ارتفاعا قياسيا للغازات المسببة للإحتباس الحراري، الذي من شأنه أن يرفع حرارة الأرض، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على كل مظاهر الحياة على وجه الأرض، بما الانسان والحيوان والنبات.

ومؤخرا، كشف دراسة أن أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن موجات الحر في كل أنحاء العالم سببها ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل مباشر.

وأشارت هذه الدراسة التي أجراها 70 باحثا دوليا عبر جمع بيانات من 732 موقعا في 43 دولة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1991 و2018، إلى أن 37 في المائة في المتوسط من الوفيات المرتبطة بالحرارة تُعزى مباشرة إلى عواقب الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض.