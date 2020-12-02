مشروع مصري يفوز بجائزة "الطاقة البريطاني" لخفض غازات الاحتباس الحراري

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، سر حصول مشروع مصري على جائزة "معهد الطاقة البريطاني".

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات لها على هامش الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إن مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة"، فاز بالجائزة كأفضل المشروعات المُقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

وأوضحت "جامع"، أن المشروع نفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

ووصفت وزيرة التجارة والصناعة، هذه الجائزة بأنها من أكثر الجوائز تميزاً في مجال الطاقة عالمياً، وأن المشروع حصل عليها لتقديمه أفضل الممارسات حول العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت.

وقالت الوزيرة، إن مدير المعهد البريطاني أوصى بنقل التجربة، والخبرة المكتسبة من المشروع في التنفيذ لدول أخرى حول العالم.

ونوهت إلى أن مشروع "Egypt-PV" هو المشروع المصري الوحيد الذي تم اختياره منذ بداية تلك الجائزة الدولية منذ 20 عاما، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية، والقيادة السياسية، وتتويجا لنتائج المشروع والتي تعد جزءا من جهود مصر الكبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في إطار دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الصناعة، أن 29 دولة شاركت في المسابقة من بينها أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونج كونج والإمارات والعديد من الدول الأوربية.

ولفتت إلى أن عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها من خلال المشروع بلغ 115 محطة، في 13 محافظة، من خلال 35 اتفاقية تعاون، بإجمالي قدرات تم تركيبها 5.2 ميجا وات، وبكمية طاقة مُنتجة 13 جيجا وات ساعة/ سنة، وبلغ حجم الاستثمارات بالمشروع 7.2 مليون دولار، فيما سجل الخفض السنوي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 7.9 كيلو طن/سنة.

وأضافت أن أهم مخرجات المشروع تمثلت في الدعم الفني لتصميم وتنفيذ وتشغيل منظومة فنية لنشر نظم الخلايا الشمسية، وتفعيل إطار مؤسسي وقانوني داعم لانتشار وحدات إنتاج الكهرباء اللامركزية صغيرة الحجم من نظم الخلايا الشمسية، وتعزيز فرص التصنيع المحلي وبناء القدرات وضمان توافر منتجات نظم الخلايا الشمسية بجودة مرتفعة في الأسواق المصرية، فضلا عن اقتراح إطار تمويلي وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المالية المحلية؛ لتسهيل تمويل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.