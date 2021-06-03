زايد: الانتهاء من تطعيم كل مواطني البحر الأحمر وجنوب سيناء في 1 يوليو

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بحلول 1 يوليو، سيجري الانتهاء من تطعيم كل مواطني محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت «زايد»، في تصريحات لقناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أنهم أعطوا اللقاح لـ100% من العاملين في القطاع السياحي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، والأنشطة المساعدة مثل السفاري والتاكسي والبازارات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه بحلول 1 يوليو سيتم الانتهاء من تطعيم كافة المواطنين في المحافظتين، حيث استثنت الحكومة المحافظتين من الجدول العادي للتلقيح المتبع في كافة المحافظات.

وكشفت أن الوزارة ضخت عيادات متنقلة للإسراع من تكثيف تلقيح المواطنين.

في سياق منفصل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عقب ختام زيارتهم للحجر الصحي ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين السياحيين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان أنه تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر والتي يبلغ عددها 179 مركزًا على مستوى الجمهورية بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر، في حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الدولة.

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يشمل جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفاري وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهي والمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانىء البحرية بالمحافظتين، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظتين بنهاية الشهر الجاري.