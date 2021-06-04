في ذكرى ميلاد الشيخ حسني.. محمود عبدالعزيز 50 عاما من الإبداع

75 عامًا تمر على ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز الذي ولد في مثل هذا اليوم 4 يونيه عام 1946 بمحافظة الأسكندرية، دراسته بكلية الزراعة لم تمنعه من عشق الفن ودخول مجال التمثيل في سبعينيات القرن الماضي، «وسامته» و«الكاريزما» الخاصة التي منحه الله إياها جعلته واحدًا من أشهر نجوم الفن على مدار مايقرب من 50 عامًا وحتى رحيله في 12 نوفمبر عام 2016.

محمود عبدالعزيز ترك رصيدًا يزيد عن 100 عمل فني

قدم الفنان محمود عبدالعزيز طيلة مشواره الفني مايزيد عن 100 عمل، تركت غالبيتها تأثيرًا على المشاهدين وأصبحت من علامات الفن المصري منها أفلام «إعدام ميت، تزوير في أوراق رسمية، الساحر، أبوكرتونة، سوق المتعة، إبراهيم الأبيض، سيداتي سادتي، السادة الرجال»، بخلاف مسلسلات مثل «محمود المصري، رأس الغول، جبل الحلال، باب الخلق، مبروك جالك ولد، الدوامة».

أبرز الأدوار التي لعبها محمود عبدالعزيز على شاشتي السينما والتلفزيون

وفي ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز ترصد «الوطن»، أبرز الأدوار التي قدمها النجم الراحل على شاشتي السينما والتلفزيون في السطور التالية:

ديفيد شارل سمحون في مسلسل رأفت الهجان

على مدار 3 أجزاء في أعوام 1988، 1990، 1992 قدم الفنان محمود عبدالعزيز مسلسل «رأفت الهجان»، وجسد فيه شخصية تحمل نفس الاسم وهو شاب مصري عمل لصالح مصر في اسرائيل وحمل اسم ديفيد شارل سمحون، للكاتب صالح مرسي والمخرج يحيى العلمي، وهو من ملفات المخابرات العامة المصرية التي حققت ومازالت تحقق نجاحًا كبيرًا بين مختلف الأجيال، بطولة يوسف شعبان، تهاني راشد، يسرا، حسن مصطفى، إيمان الطوخي.

أبوالمعاطي شمروخ في مسلسل البشاير

عام 1987 قدم محمود عبدالعزيز مسلسل «البشاير»، وجسد خلاله شخصية أبوالمعاطي شمروخ للكاتب وحيد حامد والمخرج سمير سيف، وبطولة مديحة كامل، أحمد بدير، سامي مغاوري، ومن أشهر إفيهاته في هذا المسلسل «يا أحمد أفندي ياجوز أختي».

الدكتور عادل في فيلم العار

عام 1982 شارك محمود عبدالعزيز، في فيلم «العار» وتجسيده شخصية الطبيب النفسي عادل شقيق نور الشريف وحسين فهمي، للكاتب محمود أبوزيد والمخرج علي عبدالخالق، ومن أشهر إفيهاته بالفيلم «الملاحة الملاحة وحبيبتي ملو الطُراحة.. حسرة علينا ياحسرة علينا».

مدحت في فيلم العذراء والشعر الأبيض

عام 1983 قدم محمود عبدالعزيز شخصية «مدحت» في فيلم «العذراء والشعر الأبيض»، عن رواية إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار كوثر هيكل وإخراج حسين كمال، بطولة نبيلة عبيد، شريهان، ممدوح عبدالعليم.

علي عبدالقوي في فيلم عفوًا أيها القانون

عام 1985، قدم شخصية «علي عبدالقوي» في فيلم «عفوًا أيها القانون» أمام فريد شوقي ونجلاء فتحي وهياتم، تأليف إبراهيم الموجي وإخراج إيناس الدغيدي.

مزاجنجي في فيلم الكيف

عام 1985، شهد أشهر الأدوار التي قدمها محمود عبدالعزيز شخصية «المزاجنجي» في فيلم «الكيف» مع يحيى الفخراني وجميل راتب ونورا، تأليف محمود أبوزيد وإخراج علي عبدالخالق، ومن أشهر أغنياته بالفيلم «الكيمي كيمي كا، وآه يا قفا، الدور التحتاني».

سمير في فيلم الشقة من حق الزوجة

قدم محمود عبدالعزيز شخصية «سمير» في فيلم «الشقة من حق الزوجة» عام 1985، أمام معالي زايد ونعيمة الصغير وعبدالله فرغلي، تأليف فراج إسماعيل، إخراج عمر عبدالعزيز، ومن أشهر إفيهاته بالفيلم «أنا شامم ريحة نظلة» في إشارة لاسم حماته التي تحرض زوجته ضده، بخلاف رقصه على أغنية عدوية «زحمة يادنيا زحمة» لتكدير صفو أسرة زوجته وخصوصًا حماته.

عبدالقوي شديد في فيلم جري الوحوش

قدم محمود عبدالعزيز مع الثلاثي نور الشريف وحسين فهمي ونورا فيلم «جري الوحوش» عام 1987 للمخرج علي عبدالخالق والكاتب محمود أبوزيد، ومن أشهر إفيهاته بالفيلم «القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط».

الشيخ حسني في فيلم الكيت كات

جسد محمود عبدالعزيز شخصية «الشيخ حسني» في فيلم «الكيت كات» عام 1991 عن رواية إبراهيم أصلان، والمخرج داود عبدالسيد، بطولة شريف منير، عايدة رياض، أمينة رزق، نجاح الموجي، ومن أبرز إفيهاته بالفيلم «بتستعماني ياهرم».