نجل محمود عبدالعزيز يحتفل بميلاد والده بصورة «فوتوشوب»: واحشني بزيادة

قبل ساعات قليلة من مرور الذكرى الـ 75 على ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز والذي يوافق 4 يونيو عام 1946، نشر نجله الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعه ووالده الفنان الراحل جرى تركيبها بتقنية «الفوتوشوب» احتفالًا بيوم ميلاده.

الفنان محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو عام 1946

وكتب محمد محمود عبدالعزيز، تعليقًا على الصورة المُركبة التي تجمعه ووالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «بكرة إن شاء الله 4 يونيو 2021، و4 يونيو 1946 يوم ولادة محمود عبدالعزيز، يوم ولادة روحي قبل ميعادها بسنين كتير».

ووجه محمد محمود عبدالعزيز رسالة لوالده الفنان محمود عبدالعزيز قائلًا: «النهاردة حضرتك بقى عندك 75 سنة بالتمام والكمال، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن وأحلى من هنا بكتير يا أغلى وأحن قلب خلقه ربنا يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي وكل حاجة حلوة خلقها ربنا».

نجل محمود عبدالعزيز يستعين بـ«الفوتوشوب» للقاء والده الراحل

وفيما يخص الصورة «الفوتشوب» التي جمعته ووالده محمود عبدالعزيز، استكمل محمد محمود عبدالعزيز رسالته لوالده قائًلا: «أتمنى تكون هديتي عجبت حضرتك إلى اللقاء يا واحشني بزيادة».

واختتم كلامه قائلًا: «شكر خاص لمحمد جابر صديقي الموهوب جداً اللي بيفرحني بتركيبه للصور وبيخليني أقدر أجتمع مع أبويا في صور جديدة حتى يومنا هذا».