ضمن «حياة كريمة».. توسعة محطة مياه دير مواس لـ900 لتر في الثانية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، أعمال المرحلة الثانية لتوسعة محطة مياه «جزيرة تل بني عمران»، بدائرة مركز دير مواس، لتصل إلى 900 لتر في الثانية، بزيادة 300 لتر عن المرحلة الأولى.

وتأتي توسعات هذه المحطة ضمن المحطات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وهي محطات العدوة، بطاقة تصميمية 200 لتر/ ثانية، ومحطة مياه «شارونة» بمركز مغاغة، بطاقه تصميمية 100 لتر/ ثانية، ومحطة «بني حسن الشروق» بمركز أبو قرقاص، بطاقة تصميمية 70 لتر/ ثانية، ومحطة مياه مدينة ملوي، بطاقة تصميمية 450 لتر/ ثانية، بتكلفة إجمالية تبلغ 733 مليون جنيه.

وتفقد محافظ المنيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز دير مواس، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية و757 تابعاً، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة ودير مواس، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 3 ملايين نسمة.