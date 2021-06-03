برلمانيون وأحزاب ينعون والدة رئيس مجلس الشيوخ

تقدم العديد من البرلمانيين والأحزاب بالعزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة والدته، حيث تويفت اليوم وتقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

مستقبل وطن بمحافظة أسيوط ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ

وتقدم كل من المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأسيوط بخالص العزاء والمواساة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس الحزب فى وفاة والدته.

حزب المصريين ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ

كما تقدم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء والمواساة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ونعى المستشار حسين أبو العطا، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناتها ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يُذكر أن والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ توفيت مساء اليوم الخميس، وتقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.