مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي للعيادات الخارجية والتخصصية

يبحث الكثير من مستخدمي محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، عن مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، والعيادات الخارجية والتخصصية، ويعمل المستشفى وتتناوب العيادات الخارجية على مدار الأسبوع، ويذهب بعض المواطنين إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي، ويتفاجئون بأن مواعيد التخصص الذي يرغبون في إجراء الكشف الطبي به، في أيام مختلفة.

وتقدم« الوطن»، مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومواعيد الكشف بالعيادات الخارجية والتخصصية، في إطار ما تقدمه للقراء من خدمات على مدار الساعة.

مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. العيادات الخارجية

يبدأ الكشف الطبي بالعيادات الخارجية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية مساءً، وفق مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومواعيد الكشف بالعيادات الخارجية والعيادات التخصصية من 8 ص إلى 2 م، ويكون موعد الكشف الطبي في عيادة الأطفال بجميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، والكشف الطبي بعيادة الأمراض العصبية أطفال وغدد صماء أطفال، يومي الإثنين والأربعاء، ويجرى توقيع الكشف الطبي على المواطنين بعيادة القلب، 3 أيام في الأسبوع، هم «السبت، الإثنين، الأربعاء».

مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. رسم المخ والمسالك

ومن بين مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، عيادة المسالك البولية، والكشف بها أيام «الأحد – الثلاثاء – الخميس»، عيادة رسم المخ ورسم العصب، يكون الكشف بها جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، بينما يكون الكشف بعيادة الأنف والأذن، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء»، وعيادة طب وحراجة العيون أيام «الأحد، الثلاثاء، الخميس»، وعيادة النساء والتوليد، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. الجراحات

و من بين مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، تعمل عيادات الجراحات بمختلف التخصصات، حيث إن موعد الكشف الطبي بعيادة جراحة أطفال، يكون يومي الإثنين، الأربعاء، وعيادة جراحة الثدي، يكون يوم الأحد من الساعة 12مساءً وحتى 2 مساءً، بينما يكون موعد جراحة أمراض السمنة، الخميس من الساعة 12 لـ2 مساءً، وجراحة المخ والأعصاب، أيام «الأحد، الثلاثاء، الخميس»، وعيادة جراحة القلب والصدر، يومي السبت والأربعاء، وعيادة الجراحة العامة، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، وجراحة الأوعية الدموية، الإثنين، وعيادة جراحة التجميل، يومي السبت والثلاثاء.

مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. نفسية وعصبية

ويأتي موعد عيادة الصدر، «السبت والأربعاء»، من بين مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، والكشف بعيادة نفسية وعصبية، يوم «الأحد والخميس»، وعيادة الجلدية، أيام «السبت، الأحد، والأربعاء»، وعيادة العظام، أيام «الأحد، الإثنين، الثلاثاء»، وعيادة الباطنة العامة، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. الوحدات المتخصصة

ومن بين مواعيد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، موعد الكشف بوحدة الفيروسات الكبدية، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، وعيادة التخدير أيام «الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء»، والسمعيات أيام «السبت، الإثنين، والأربعاء»، وعيادة الروماتيزم وأمراض المفاصل، يومي «الإثنين والخميس»، والأشعة التشخصية، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، وعيادة علاج الأورام والطب النووي، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، وعيادة التخاطب، الأربعاء.