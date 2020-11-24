استثناء مستشفى كفر الشيخ الجامعي من تعطيل الدراسة غدا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بمنح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها، إجازة غدا نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها المحافظة، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشمل القرار مديريات "التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري" ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

جاء ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء، وذلك بعد التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وفق اعلان هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الجامعة، في بيان لها، قبل قليل، إن قرار تعطيل الدراسة يشمل جميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

ووفق بيان الجامعة، يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملون فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار بيان جامعة كفر الشيخ، إلى أن قرار تعطيل الدراسة جاء فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس وحفاطا على سلامة الطلاب والعاملين .